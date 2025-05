L’espansione dell’impero del lusso dei fratelli Cerea

Un impero in crescita

I fratelli Cerea, noti per il loro ristorante stellato Da Vittorio, stanno vivendo un periodo di grande espansione. Con l’apertura di nuovi locali co-firmati con Louis Vuitton, come il “Da Vittorio Café Louis Vuitton” e il ristorante “DaV by Da Vittorio Louis Vuitton” a Milano, il loro marchio si sta affermando sempre di più nel panorama della ristorazione di lusso. Questi eventi non sono solo un segno di successo, ma anche un chiaro indicativo delle ambizioni future della famiglia Cerea.

Strategie di alleanza con grandi nomi

La collaborazione con LVMH rappresenta un passo strategico per i fratelli Cerea. La conglomerata del lusso, guidata da Bernard Arnault, non è solo un partner prestigioso, ma offre anche opportunità di crescita e visibilità a livello internazionale. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, l’azienda della famiglia Cerea sta considerando un riassetto societario che potrebbe includere la cessione di quote a investitori di alto profilo. Questo potrebbe portare a una sinergia vantaggiosa, non solo per il marchio Da Vittorio, ma anche per l’intero settore della ristorazione di lusso.

Un mercato in fermento

Oltre a LVMH, altri potenziali investitori stanno mostrando interesse per il gruppo Cerea. Dogus Holding, un gigante turco con un ampio portafoglio di aziende, e il Gruppo Statuto, specializzato in hotel di lusso, sono tra i nomi che circolano nel mercato. Inoltre, fondi di private equity come Three Hills Capital Partners e Investindustrial stanno valutando la possibilità di entrare nel capitale della società. Questa varietà di interessi dimostra quanto sia attraente il settore della ristorazione di alta gamma e quanto i fratelli Cerea siano in una posizione privilegiata per capitalizzare su queste opportunità.

Il futuro del fine dining

Con una storia che risale al 1966, quando il padre Vittorio fondò il ristorante, i fratelli Cerea hanno saputo trasformare un’attività familiare in un vero e proprio impero del fine dining. Oggi, con ristoranti stellati in diverse città del mondo e una gamma di prodotti a marchio, il loro obiettivo è chiaro: continuare a innovare e a espandere la loro presenza nel mercato globale. La ricerca di partner strategici è un passo fondamentale in questo percorso, e le recenti aperture a Milano sono solo l’inizio di una nuova era per il marchio Da Vittorio.