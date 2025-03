Ingredienti per la torta di semolino

Per preparare questa deliziosa torta di semolino in guscio di fillo, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

600 g di fichi secchi

200 g di datteri

120 g di noci

100 g di burro fuso

100 g di zucchero

100 g di semolino

60 g di panna

30 cl di latte

4 tuorli d’uovo

1 limone (scorza e limoni canditi)

Cannella q.b.

Acqua di fiori d’arancio q.b.

Preparazione della torta

Iniziate la preparazione frullando i fichi secchi e i datteri fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete i gherigli di noci spezzettati e un cucchiaio di acqua di fiori d’arancio per profumare. Questo passaggio è fondamentale per dare un tocco orientale al ripieno.

Prendete un foglio di pasta fillo e spennellatelo con burro fuso, quindi sovrapponete un altro foglio formando una croce. Ripetete questa operazione fino a ottenere sei strati di pasta. Disponete il tutto in una tortiera di 20 cm di diametro, lasciando sbordare i lembi.

Versate il composto di fichi e datteri sul fondo della tortiera. In una casseruola, portate a ebollizione il latte con la panna, quindi versate a pioggia il semolino, mescolando continuamente per circa 3 minuti. Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire prima di aggiungere lo zucchero, la scorza di limone, la cannella e i tuorli d’uovo. Completate con i limoni canditi tagliati a pezzetti.

Cottura e presentazione

Versate la crema di semolino sopra il ripieno di frutta secca e richiudete i lembi di pasta fillo verso l’interno. Coprite la torta con un foglio di carta da forno e infornate a 180 °C per circa 40 minuti. Se la superficie tende a scurirsi troppo, copritela con un foglio di alluminio.

Dopo la cottura, sfornate la torta e lasciatela intiepidire. Prima di servire, cospargete la superficie con zucchero a velo per un tocco finale di dolcezza. Questa torta è perfetta per ogni occasione, dal dessert dopo cena a un dolce per una festa.

Consigli per un risultato perfetto

Per ottenere una torta di semolino in guscio di fillo davvero eccezionale, è importante utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. La scelta della pasta fillo è fondamentale: assicurati che sia ben conservata e non secca. Inoltre, puoi personalizzare il ripieno aggiungendo altri frutti secchi o spezie a piacere. Non dimenticare di servire la torta con una pallina di gelato alla vaniglia o una crema leggera per un abbinamento perfetto.