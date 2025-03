La tradizione delle zeppole di San Giuseppe

Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tradizionale campano, simbolo della Festa del papà, che si celebra il 19 marzo. Questo dessert, un bignè fritto farcito con crema pasticciera e amarene, è amato da molti e rappresenta una vera e propria istituzione nella pasticceria italiana. Tommaso Foglia, noto pasticciere e giudice di Bake Off Italia, ha condiviso con noi la sua ricetta e i segreti per preparare delle zeppole perfette, mantenendo viva la tradizione che affonda le radici nel suo passato familiare.

La ricetta di Tommaso Foglia

Secondo Foglia, la chiave per ottenere delle zeppole deliziose è nella preparazione dell’impasto. Inizia portando a ebollizione acqua, latte, sale, zucchero e burro. Una volta raggiunto il bollore, si aggiunge la farina setacciata e si cuoce il composto fino a ottenere una consistenza liscia. Dopo averlo fatto raffreddare, si incorporano le uova poco per volta fino a raggiungere la giusta consistenza. La frittura deve avvenire a una temperatura di 165°/170°C, per garantire una doratura perfetta. Infine, le zeppole vengono farcite con crema pasticciera e decorate con amarene e zucchero a velo.

Un legame familiare con la tradizione

Tommaso Foglia racconta che la sua passione per le zeppole è stata tramandata da generazioni. Suo nonno, che gestiva un panificio a Nola, ha instillato in lui l’amore per questo dolce. La Festa del papà è sempre stata un momento speciale per la sua famiglia, un’occasione per riunirsi e preparare insieme le zeppole. Foglia ricorda con affetto i momenti trascorsi con il padre Felice, che lo ha sempre incoraggiato a esplorare il mondo della pasticceria, pur mantenendo vive le tradizioni familiari.

I segreti per una zeppola perfetta

Oltre alla ricetta, Foglia condivide alcuni segreti per ottenere zeppole leggere e gustose. Dopo la frittura, consiglia di passare le zeppole in forno per 30 secondi a 260°C. Questo passaggio aiuta a rimuovere l’olio in eccesso, rendendo il dolce più leggero. Inoltre, la dimensione della zeppola è fondamentale: secondo Foglia, una zeppola perfetta deve pesare almeno 300 grammi, per garantire una maggiore soddisfazione al palato. La pasta choux deve essere liscia ed elastica, un altro elemento cruciale per il successo del dolce.