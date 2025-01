Ingredienti necessari per le spirali di patate

Per realizzare le spirali di patate cacio e pepe, avrai bisogno di pochi ingredienti, ma di ottima qualità. Ecco cosa ti serve:

Patate novelle medie

Pecorino romano

Parmigiano reggiano

Pepper nero macinato

Olio per friggere

Paprika affumicata (opzionale)

Maionese o ketchup per servire

Assicurati di pulire bene le patate, rimuovendo ogni residuo di terra, per garantire un risultato finale perfetto.

La preparazione delle spirali di patate

Inizia a preparare le spirali di patate utilizzando un attrezzo specifico per creare le forme desiderate. Una volta ottenute le spirali, il segreto per una cottura ottimale è seguire due fasi distinte:

Prima cottura: Friggi le spirali in olio a 120°C fino a quando non diventano leggermente morbide. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le patate cuociano uniformemente. Seconda cottura: Aumenta la temperatura dell’olio a circa 160°C e friggi fino a quando le spirali non diventano dorate e croccanti. Questo passaggio darà loro quella croccantezza irresistibile.

Durante la frittura, fai attenzione a non sovraccaricare la padella, per evitare che la temperatura dell’olio scenda troppo.

Farcitura e presentazione

Una volta che le spirali sono pronte, è il momento di preparare la farcitura. Mescola il pecorino romano con il parmigiano reggiano e aggiungi abbondante pepe nero macinato. Rotola le spirali calde nel composto di formaggi, assicurandoti che siano ben ricoperte.

Se hai ospiti con intolleranze al lattosio o segui una dieta vegana, puoi sostituire la farcitura con paprika affumicata, per un sapore affumicato e speziato.

Servi le spirali di patate cacio e pepe con una maionese fatta in casa o del ketchup, per un tocco di freschezza e contrasto. Questo antipasto è perfetto per una cena informale tra amici o per una festa in giardino.