Un dolce per ogni occasione

Il dolce vegano al cacao con spuma di fragole è una vera delizia per il palato. Questo dessert, che si presenta nella classica forma di plum cake, può essere realizzato in diverse varianti, a seconda dei gusti e delle preferenze personali. La combinazione del cioccolato fondente e della dolcezza delle fragole crea un equilibrio perfetto, rendendo questo dolce adatto a qualsiasi momento della giornata, che sia colazione, merenda o dessert dopo cena.

Ingredienti freschi e naturali

Per preparare questo dolce, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. La ricetta prevede l’uso di farina, zucchero integrale, cacao, cioccolato fondente, lievito, latte di riso e olio di semi. Questi ingredienti, uniti a fragole fresche, daranno vita a un dessert non solo buono, ma anche sano. Inoltre, l’uso di zucchero integrale di barbabietola, prodotto in Italia, rappresenta una scelta sostenibile e responsabile.

Preparazione semplice e veloce

La preparazione del dolce vegano al cacao è semplice e richiede circa un’ora. Iniziate mescolando in una ciotola gli ingredienti secchi: farina, zucchero, cacao, cioccolato fondente tritato e lievito. Aggiungete poi il latte di riso e l’olio di semi, amalgamando fino a ottenere un composto omogeneo. Versate il composto in uno stampo da plum cake foderato con carta da forno e decorate con fragole fresche. Cuocete in forno statico a 180 °C per circa 40 minuti. Mentre il dolce si raffredda, preparate la spuma di fragole frullando le fragole rimanenti e mescolandole con panna montata. Una volta che il dolce è pronto, guarnitelo con la spuma e servite con fragole fresche e cioccolato fondente tritato per un tocco extra di golosità.