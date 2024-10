I dolci natalizi pugliesi: un patrimonio da scoprire

La Puglia, terra di tradizioni culinarie ricche e variegate, offre durante il periodo natalizio una selezione di dolci che raccontano storie antiche e sapori unici. Tra i più celebri, le cartellate si distinguono per la loro forma a spirale e il loro sapore avvolgente. Questi dolci, realizzati con una sfoglia sottile di farina, olio e vino bianco, vengono fritti e poi ricoperti di vincotto o miele, creando un’esperienza gustativa che è un vero e proprio tripudio di dolcezza. La loro preparazione, che richiede tempo e pazienza, è un rito che unisce le famiglie pugliesi durante le festività.

Mustazzoli: un dolce dal sapore intenso

I mustazzoli, dall’aspetto simile ai mostaccioli campani, sono un altro simbolo della tradizione dolciaria pugliese. Questi dolci, caratterizzati da un guscio di cioccolato fondente che racchiude un impasto morbido di mandorle e spezie, sono un must durante le festività. Negli ultimi anni, la loro popolarità è cresciuta, tanto che oggi si possono trovare in diverse varianti, dal pistacchio al cioccolato bianco. La versatilità dei mustazzoli li ha resi un dolce da gustare non solo a Natale, ma in qualsiasi periodo dell’anno.

Pasta di mandorle: un classico intramontabile

Non si può parlare di dolci natalizi pugliesi senza menzionare la pasta di mandorle. Questa prelibatezza, realizzata con le famose mandorle di Toritto, è un elemento fondamentale delle celebrazioni natalizie. Durante le festività, la pasta di mandorle viene modellata in forme festive, come tronchetti farciti o pesci, rendendo ogni tavola un’opera d’arte. Inoltre, la sua versatilità permette di utilizzarla anche in altre preparazioni, come i dolcetti ricoperti di cioccolato o la cupeta, un dolce caramellato a base di mandorle, zucchero e agrumi, che non può mancare nelle feste patronali.