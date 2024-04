La colazione non è solamente un semplice pasto consumato al mattino, ma è un’opportunità per nutrire il corpo, stimolare la mente e prepararsi ad affrontare le sfide della giornata. Questo momento, spesso trascurato nella frenesia della vita moderna, riveste un’importanza fondamentale per il benessere generale e la produttività.

Da caffetterie storiche a locali trendy, Torino vanta una vasta gamma di luoghi dove fare colazione, ognuno con il suo fascino unico e la sua offerta gastronomica irresistibile. Sei pronto a iniziare la giornata con il piede giusto? Ecco i locali migliori dove fare colazione a Torino.

Dove fare colazione a Torino: i nostri consigli

Farmacia del Cambio

Nel cuore di Torino, in Piazza Carignano 2, troviamo la famosissima Farmacia del Cambio. Si tratta di un’autentica boutique, nata nel 1833, in cui potrai assaporare prelibatezze di pasticceria, preparate utilizzando esclusivamente ingredienti di alta qualità e prodotti stagionali. Gli arredi moderni si mescolano alle boiserie ottocentesche in noce attentamente restaurate, regalando un’atmosfera elegante e raffinata. Qui, la proposta per la colazione è ampissima: dai pasticcini e monoporzioni tradizionali, alle crostatine all’albicocca e lievitati appena sfornati. Consigliamo di provare il cubo alla crema pasticcera e la torta 1757.

Dalla Farmacia del Cambio potrai gustare una colazione raffinata, ma anche un pranzo veloce o un suggestivo aperitivo in una delle piazze più incantevoli di Torino. Da non perdere!

Pfatisch

In via Paolo Sacchi 42, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova, troviamo la pasticceria Pfatisch. Fondata nel 1915 dal maestro Gustavo Pfatisch, il locale è un’icona della tradizione dolciaria torinese. Consigliata sia per una deliziosa colazione che per l’acquisto di prelibatezze piemontesi, Pfatisch offre una vasta selezione di prodotti, tra cui gianduiotti, tavolette di cioccolato, torte classiche e da forno e una miscela di caffè eccezionale. Tra la selezione di paste lievitate potrai trovare: il Pan di Zucchero, per gli amanti dei gusti essenziali, il Pan Gianduja, impasto soffice farcito con le pepite di cioccolato, e il Pan di Marroni, impreziosito con morbidi Marron Glacé.

Accanto a queste raffinate dolcezze, la pasticceria salata conserva la tradizione del passato, arricchendola con elementi d’innovazione. Qui, potrai gustare più di 50 creazioni dai gusti ricercati e forme sfiziose, perfette per l’aperitivo.

Caffè Al Bicerin

Dal 1763, il Caffè Al Bicerin, è uno dei più antichi e rinomati caffè storici d’Italia, prediletto persino da Camillo Benso di Cavour per la sua colazione. Immersi nell’atmosfera di questo caffè, non puoi non concederti di assaporare il “bicerin”, la storica bevanda piemontese a base di caffè, cioccolato e crema di latte, inventata proprio in questo locale. Puoi accompagnare il tuo bicerin con un delizioso piatto di dolcetti secchi tradizionali piemontesi, un autentico cornetto o una squisita torta bicerin.

Puoi trovare il Caffè Al Bicerin in Piazza della Consolata 5.

Bar Zucca

In via Antonio Gramsci 10, puoi trovare il Bar Zucca, punto di riferimento per chi abita nel cuore della città. Il locale offre una vasta scelta di dolci per la colazione: croissant alla marmellata, al cioccolato, alla crema, al miele e ai frutti di bosco, strudel, saccottini ripieni di crema gianduia e veneziane, da accompagnare ad un buon caffè o un delizioso cappuccino. Puoi trovare anche diverse proposte salate, tra cui il tramezzino al mascarpone tartufato. Da provare assolutamente!

L’ambiente elegante rende il locale uno dei posti più amati dai calciatori della Juventus che abitano nel centro città.

Caffè Mulassano

Infine, in Piazza Castello, puoi trovare il Caffè Mulassano, locale conosciuto per aver inventato il tramezzino nel 1925. Si tratta del posto perfetto per chi ama il salato a colazione. Il Caffè Mulassano, infatti, offre ben 30 varianti del famoso tramezzino, caratterizzate dall’originalità degli accostamenti. Consigliamo di provare il tramezzino all’aragosta, quello al tartufo e con la bagna cauda.

Non mancano le proposte dolci per la colazione: croissant alla francese, cannoli siciliani, sfogliatelle e crostate, da accompagnare ad un ottimo caffè o un cappuccino prodotti con un’esclusiva miscela della casa.

