Descrizione

Avete in frigorifero una confezione di salmone affumicato ma non volete servirlo tale e quale? Se cercate un modo veloce per condirlo, provate il nostro salmone affumicato marinato al limone. Un antipasto dal gusto fresco e acidulo, ideale da portare in tavola durante una cena estiva con gli amici. Potete proporlo anche come leggero secondo piatto, abbinato a una semplice insalata mista.