Siete a Napoli e volete gustare i piatti della cucina tradizionale locale, dalla pasta e patate alla pizza agli spaghetti alle vongole, allo street food? Scoprite in questo articolo i migliori luoghi dove mangiare bene a Napoli!

Dove mangiare bene a Napoli? Consigli e 5 ristoranti

Trascorrere una mini vacanza, o anche solo un weekend a Napoli, vi darà l’occasione di visitare molte bellezze del capoluogo campano, dal Palazzo Reale al Castel dell’Ovo ma non potrete trascurare la cucina locale partenopea! Scoprite allora dove andare a mangiare bene a Napoli per scoprire la vera cucina tradizione, celebre in Italia e all’estero.

Trattoria Da Nennella

Un ambiente semplice e casereccio, come la storica Trattoria Da Nennella, può solo che farti amare di più la città! Se invece non ami i posti “umili” e anche chiassosi questo non fa per te. Alla Trattoria Da Nennella dovete provare la pasta con patate e provola, la zuppa di fagioli con calamari o le pennette al ragù e ricotta, o ancora chiedi qual è il pesce del giorno. La Trattoria Da Nennella che ora ha lasciato la sede storica nei Quartieri Spagnoli, è una vera istituzione della cucina partenopea.

La Campagnola ai Tribunali

Si tratta di un antico ristorante in pieno centro storico, a pochi passi dalla Chiesa di San Gregorio Armeno, con l’insegna “Cucina casereccia, qui si mangia bene e si spende poco”, e come fai a dir di no? Prenota un tavolo al più presto. Il menu si affida alla tradizione gastronomica partenopea, dai friarielli con salsicce ai mezzanelli lardiati e al baccalà fritto, pur contaminandola occasionalmente con qualche piatto innovativo, come la pizza racchetta.

L’antica pizzeria da Michele

Considerata una delle migliori pizzerie al mondo, l’antica pizzeria da Michele è un tempio dedicato alla pizza napoletana. Con una storia che affonda le sue radici nel lontano 1870, questa pizzeria offre un’esperienza autentica, dove la semplicità degli ingredienti di alta qualità parla da sé. La scelta limitata del menù, con solo due tipi di pizza, sottolinea l’impegno nella perfezione di ogni singola pietanza.

Gino Sorbillo Antica pizzeria

Restando in ambio pizzerie, non possiamo non citare Gino Sorbillo che ha fatto della pizza la sua opera d’arte, combinando tradizione e innovazione. La sua pizzeria nel cuore di Napoli è un punto di riferimento per chi cerca l’esperienza della vera pizza napoletana, leggera e digeribile, grazie a un impasto lavorato con maestria e ingredienti scelti con cura, ormai conosciuto in tutto il mondo.

Trattoria da Cicciotto a Marechiaro

Situata in uno degli angoli più pittoreschi di Napoli, la trattoria da Cicciotto a Marechiaro a picco sul mare offre una cucina basata sui sapori del mare, con piatti che esaltano la freschezza del pescato locale. La sua storia, iniziata nel 1942, e la location suggestiva fanno di questa trattoria un must per chi vuole assaporare la vera essenza della cucina napoletana basata sulle pietanze di pesce di alta qualità.