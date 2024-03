I culurgiones sono un primo piatto di pasta fresca originario della tradizione culinaria sarda. In questo articolo, vi illustriamo la nostra selezione di alcuni tra i ristoranti da non perdere dove poter mangiare deliziosi culurgiones sardi a Milano.

I culurgiones sono un primo piatto di pasta fresca originario della tradizione culinaria sarda. Si tratta di una specie di ravioli chiusi a forma di spiga, composti da acqua e farina e farciti con patate, menta, pecorino e normalmente accompagnati da un sugo al pomodoro. Si tratta di un piatto ingiustamente meno diffuso rispetto ai piatti tipici della cucina italiana, quali la pizza, le lasagne alla bolognese ed altri, ma vale assolutamente la pena provarli!

Se vi trovate nel capoluogo lombardo, e non sapete dove poter assaggiare questo piatto, ecco alcuni consigli per voi! Di seguito, vi proponiamo alcuni ristoranti da non perdere dove poter mangiare deliziosi culurgiones sardi a Milano.

Dove mangiare i culurgiones sardi a Milano: i ristoranti da non perdere

Tá Bonu-Culurgiones Bar e Gourmet Sardo

Al numero 15 di Vía Fabio Filzi, il ristorante Tá Bonu-Culurgiones Bar e Gourmet Sardo. Si tratta di un ristorante tipico sardo con cucina a vista. Come potrete ben intuire dal nome del locale, i protagonisti del menù sono i culurgiones. Da quelli d’Ogliastra, i più gustosi della millenaria tradizione sarda, alle più stravaganti reinterpretazioni, i loro culurgiones saranno in grado di soddisfare tutti i gusti!

Vento di Sardegna

In via Edmondo de Amicis 44, troviamo invece il ristorante Vento di Sardegna. Si tratta di un ristorante di pesce, anche crudo, dall’aspetto sobrio ma molto elegante. Tra le varie prelibatezze sarde offerte dal menù, trovate i loro culurgiones con pomodoro e pecorino: una versione un po’ più fresca dei soliti culurgiones che conquisterà sicuramente i vostri gusti!

Osteria Molo 13

Al civico 13 di Via Rubens, vicino alla fermata De Angeli, troviamo poi l’Osteria Molo 13. Si tratta di un ristorante di pesce in un locale accogliente e decorato con vivaci vetrate colorate e affreschi. La proposta di pesce è molto ampia: crostacei, tartare di pesce, vongole e molti altri. Per quanto riguarda la pasta, potrete trovare diversi piatti tutti a base di pasca fresca e fatta in casa. Da non perdere assolutamente i loro culurgiones al burro e bottarga, una rivisitazione del piatto originale davvero deliziosa!

Gallura

Al civico 50 di Via Vittoria Colonna, troviamo infine il ristorante Gallura. Il locale, aperto nel 1988, rappresenta un vero e proprio angolo di Sardegna nel cuore di Milano. Il menù è principalmente a base di pesce, ma non mancano ovviamente anche piatti di terra tipici della tradizione sarda come i culurgiones al pomodoro, una vera gioia per il palato!