Roma è una delle città più ricche non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche per quanto riguarda l’arte culinaria. Infatti, la ristorazione capitolina ha ormai assunto una connotazione multiculturale e ha accolto da anni locali stranieri di ogni tipo e provenienza. Tra questi, troviamo molti ristoranti thailandesi, che ripropongono i sapori autentici della loro cucina tradizionale. I locali sono molti e ci si può davvero sbizzarrire nella scelta. Ma quali sono i migliori ristoranti thailandesi a Roma? Scopriamolo insieme e prepariamoci ad un viaggio culinario!

I migliori ristoranti thailandesi a Roma: la lista

Sukhothai

In via Quirino Majorana 199, troviamo il ristorante Sukhothai, che propone cucina orientale e un servizio cordiale e ospitale dallo spirito tipico capitolino. Il locale vanta il marchio Thai Select creato dal Ministero del Commercio insieme al governo della Thailandia per garantire l’autenticità dei piatti e sapori offerti dal menù. L’atmosfera è accogliente e i piatti realizzati dallo chef thailandese sono appetitosi e variegati, da provare!

Court Delicati

Al civico 39 di Viale Aventino, troviamo poi il ristorante Court Delicati, storico indirizzo di riferimento per tutti gli appassionati della cucina Thai. Il loro menù offre una vasta selezione di piatti tipici della tradizione thailandese con l’incursione di piatti originali in grado di soddisfare tutti i gusti. I sapori sono autentici e decisi e il rapporto qualità prezzo è davvero ottimo. Il servizio efficiente unito alla grande varietà di piatti rendono questo locale un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino la cucina orientale.

Isola Puket

In via di Villa Chigi 91, troviamo invece Isola Puket, ristorante fedelmente ispirato alla tradizionale cucina Thai. L’ambiente è caldo e accogliente, in grado di garantire a tutti i clienti un vero e proprio viaggio culinario all’interno della cucina orientale. Il menù offre una vasta selezione di piatti tipici realizzati con un’attenzione minuziosa al dettaglio e al dosaggio delle spezie, permettendo così un servizio sensibile nei confronti di chi non conosce questo tipo di pietanze. Il suo marchio di fabbrica sono indubbiamente la qualità degli ingredienti e l’ecletticità della sua proposta, che fanno di questo ristorante una meta degna di visita!

Taste East

Infine, in Piazza del Sacro Cuore al numero 15, troviamo Taste East, ristorante che unisce autenticità e originalità. Il menù offre innumerevoli piatti della cucina orientale realizzati con cura e dalla presentazione scenografica. Uno dei punti di forza del Taste East è senza dubbio lo staff, sempre pronto ad offrire un servizio rapido e attento che accompagnerà la vostra esperienza culinaria all’interno del ristorante. Dunque, se desiderate un’immersione a 36o gradi nella cucina orientale dovete assolutamente provare questo locale!