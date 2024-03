I migliori ristoranti stellati a Milano: la classifica

Cenare o pranzare in un ristorante stellato è un’esperienza coinvolgente, sia dal punto di vista dei sapori perchè il cibo ha una qualità impeccabile, gli accostamenti sono originali e i sapori unici, sia dal punto di vista delle sensazioni che questa cucina così prelibata sollecita.

I migliori ristoranti stellati a Milano

Lo spirito chic e ricercato di Milano si riflette anche nella sua cucina e nei suoi ristoranti, dove le stelle di certo non mancano.

Se siete curiosi di conoscere i ristoranti stellati migliori della città, allora continuate a leggere l’articolo!

Verso

Una cucina a vista, in piazza Duomo, dove ci sono disponibili solamente 26 coperti, per un’esperienza intima e personale, come se fosse preparata ad hoc per ogni commensale.

Tutte le proposte si basano sul tema dell’inclusione, che viene trasmesso attraverso accostamenti di sapori originali, che gli hanno permesso di guadagnarsi ben due stelle.

Enrico Bartolini

Il locale dello chef Enrico Bartolini si trova al Mudec di Milano, vantando ben tre stelle!

Il concept fondamentale è il rinnovo della tradizione: qui le basi della cucina vengono reinterpretate e accostate a concetti innovativi e contemporanei, che seguono una ricerca costante.

D’O

Situato in una piazzetta seicentesca, all’ombra di un olmo, c’è il locale dello Chef Oldani, che possiede due stelle.

L’atmosfera che si respira è informale, ma sofisticata, dove il commensale deve sentirsi a suo agio e accolto, quasi come se entrasse in una casa.

I sapori di una cucina tradizionale, ma allo stesso tempo ricercata vi conquisteranno lasciandovi senza parole!

Seta

Un ristorante a due stelle, situato all’interno del rinomato hotel a cinque stelle Mandarin Oriental, segue le direttive dello chef Antonio Guida, che propone menù a tema sempre differente e una qualità del prodotto davvero unica.

La creatività con cui Guida gioca nei suoi piatti ha reso il ristorante uno dei più rinomati e amati in tutta Milano.

LEGGI ANCHE: