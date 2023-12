Dove mangiare a Praga? Se ci si trova in vacanza o se si sta facendo un viaggio nella capitale della Repubblica Ceca, non si può non assaporare i piatti tipici del posto. Ecco, quindi, alcuni dei migliori indirizzi da provare.

Dove mangiare a Praga: la guida

U Rudolfina

Il ristorante U Rudolfina è uno dei ristoranti più amati da turisti e residenti. Situato nella Città Vecchia, nei pressi del Pinte Carlo, la birreria è dotata di interni ed esterni rustici e semplici ma la cucina è incredibile. Tra le specialità della casa da provare c’è il gulasch, che viene servito come secondo e non come zuppa.

U Krále Bravantského

Nelle vicinanze del Castello di Praga, si trova U Krále Brabantského. La taverna medievale è uno dei pub più amati e più antichi della città. Il locale, infatti, è in attività dal 1375 e affascinerà certamente gli amanti del Medioevo. Gli interni sono stati ricostruiti in pieno stile medievale con una cura per i dettagli davvero incredibile. Inoltre, proprio per restare in tema, tutto viene mangiato con le mani.

Vytopnia

Nel centro di Praga, a pochi minuti dalla stazione e dalla Testa di Kafka, c’è Vytopnia. Il ristorante, molto particolare, propone ai clienti un ambiente moderno con tavoli vicini a un plastico ferroviario. A servire gli avventori, infatti, saranno proprio dei trenini che trasportano bevande e pietanze. La specialità del posto sono gli hamburger.

Pivovar a restaurace Vojanuv Dvur

Sulla riva opposta della Moldova, vicino a Kampa, in un luogo leggermente più nascosto, si trova il ristorante Pivovar a restaurace Vojanuv Dvur. Il locale ha l’aspetto tipico dei ristoranti di Praga: si configura come un misto tra una birreria e un pub ma la cucina è molto buona. Tra i piatti più amati ci sono la zuppa del giorno, il prosciutto o il pollo grigliato con formaggio e prosciutto.

U Fleku

Nota per essere storica birreria di Praga menzionata in tutte le guide turistiche dedicate alla capitale ceca, U Fleku non è famosa soltanto per le sue birre ma anche per le sue tradizioni gastronomiche. All’ingresso del locale, situato poco distante dalla piazza della Città Nuova, si trova un grande orologio mentre la data impressa a grandi lettere indica il 1499. Così, viene testimoniata l’origine antica del posto. All’interno della birreria, si trovano lunghi tavoli in cui ci si siede l’uno accanto agli altri.