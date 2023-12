Quali sono i migliori pub di Londra in cui mangiare fish and chips? Ecco i locali da provare se ci si trova nella capitale del Regno Unito.

Quali sono i migliori pub di Londra in cui andare a mangiare fish and chips? Se ci si trova in città, è impossibile non fermarsi in uno dei tanti locali della capitale del Regno Unito per provare una delle più famose specialità del posto. Ecco alcuni dei locali più amati in cui è possibile gustare il piatto tipico.

I migliori pub di Londra dove mangiare fish and chips: caratteristiche del piatto tipico

Fish and chips è sicuramente una delle pietanze più rappresentative della cucina britannica. Il piatto, a base di pesce pastellato e fritto che viene accompagnato da patatine fritte, è solitamente realizzato con merluzzo, eglefino oppure platessa. Per quanto riguarda la pastella, invece, è fatta con acqua e farina e, talvolta, si opta per l’aggiunta di bicarbonato per renderla più leggera. In alcuni casi, la pastella viene preparata usando la birra fredda al posto dell’acqua, conferendo maggiore sapore e croccantezza al tutto.

Le patatine, poi, vengono tagliate in modo grossolano e sono alquanto spesse in modo tale da assorbire meno olio in cottura. Spesso, insieme alle patatine, viene servito anche un puré di piselli bolliti. Il tutto viene accompagnato da una fetta di limone, sale, aceto e salsa tartara.

A Londra, così come in altre aree del paese, esistono friggitorie chiamate chippy, specializzate nella preparazione del piatto tipico. Fish and chips, comunque, viene servito anche nei ristoranti e nei pub della capitale britannica.

Com’è nato

Stando alle teorie che sono state formulate nel tempo, a portare il “pesce fritto” nel Regno Unito furono i rifugiati ebrei giunti dal Portogallo e dalla Spagna. La pietanza veniva mangiata in piedi o durante una passeggiata.

Spesso, le famiglie ebree preparavano il cibo il venerdì pomeriggio per poi consumarlo nelle 24 ore successive dato che non era consentito cucinare durante il Sabbath ebraico che comincia il venerdì sera al tramonto e termina al tramonto del sabato. Uno dei piatti che veniva cucinato più spesso era, appunto, il pesce bianco (merluzzo o eglefino) fritto in un sottile strato di pastella che conservava l’alimento per poterlo consumare freddo.

Le patatine fritte, piatto tipico del Belgio, erano già diffuse nel Regno Unito al tempo di Charles Dickens. Chi abbia avuto l’idea di combinare tra loro pesce fritto e patatine resta un mistero. Alcune leggende attribuiscono il merito dell’accostamento a un noto imprenditore del nord, John Less, che avrebbe creato la pietanza in un rifugio al Mossley Market di Lancashire. Ciò che è certo è che il primo negozio specializzato in fish and chips ufficialmente riconosciuto nella capitale britannica risale al 1860. Il locale venne aperto da un immigrato ebreo dell’East London noto come Joseph Malin.

I migliori pub di Londra dove mangiare fish and chips: la lista

Al momento, si contano oltre 11.000 chippy nel Regno Unito, per non parlare di pub e ristoranti che servono fish and chips. Quali sono i migliori indirizzi in cui andare a provare il piatto tipico a Londra? Ecco i migliori pub in cui fermarsi: