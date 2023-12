Quali sono i migliori posti di Amsterdam in cui mangiare i piatti tipici della tradizione della capitale olandese come i Pannekoeken?

Dove mangiare le crepes più buone di Amsterdam? Se ci si trova in vacanza o se si sta facendo un viaggio nella capitale olandese, provare i famosi pannekoeken mentre si visita la città famosa per i suoi canali, per i suoi musei e per la sua atmosfera gioiosa è un must. A metà tra i pancakes americani e le crepes francesi, il dolce tipico è una delle prelibatezze locali da assaggiare. Ecco, quindi, alcuni dei migliori indirizzi.

Dove mangiare le crepes più buone di Amsterdam

Uno dei piatti tipici della cucina continentale di Amsterdam sono i pannekoeken, un piatto molto semplice da realizzare che si configura come la variante olandese dei blinis preparate in Russia, delle crepes francesi o, ancora, delle crespelle italiane. Pannekoeken – la cui pronuncia è “pannkuken” – è un termine che non significa altro che “dolci nella padella”.

Per quanto riguarda il dolce tipico, esistono due versioni standard: la prima vede l’impasto cuocere in formo mentre la seconda – appunto – in padella. Dopo la cottura, le crepes olandesi vengono serviti con una spolverata di zucchero a velo o con lo stroop, ossia uno sciroppo di zucchero. Non mancano, poi, versioni più farcite e gustose.

I pannekoeken, inoltre, oltre a essere serviti dolci, possono essere proposti anche nella variante salata.

La lista dei migliori locali di pannekoeken

Se si desidera assaggiare il dolce tipico olandese, ecco alcuni indirizzi che si trovano ad Amsterdam da provare: