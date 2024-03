Dove mangiare la raclette a Milano: i locali migliori

La raclette è un piatto svizzero che prevede l’utilizzo di una piastra bollente dove sopra cuocerci formaggio, carne, verdure e patate. Solitamente è molto legato agli ambienti di montagna, dove d’inverno è perfetta per riscaldarsi gustando specialità locali.

Dove mangiare la raclette a Milano

Se siete amanti della raclette, ma non avete tempo di andare in qualche località di montagna, state tranquilli perchè anche a Milano ci sono dei posticini interessanti dove assaporare piatti tipici montanari, ricchi di gusto e sostanza.

Caminetti del Sempione

In questo locale abbandonerete per qualche ora la città di Milano, per ritrovarvi all’interno di uno chalet svizzero: le pareti e le sedute in legno rendono l’ambiente davvero caldo e accogliente, dove è facile sentirsi a proprio agio.

Formaggi, salumi, piatti caldi e raclette vi rapiranno il cuore, sia per i sapori sia per la qualità dei prodotti.

Crotto Quartino

“Crotto” fa riferimento alla cantina chiavennasca in cui si affinano i salumi e i formaggi tipici della montagna lombarda.

La cosa che più sorprende è anche al centro della sala svetta una conifera, che vuole portare i commensali con la mente ai boschi della Val Chiavenna.

Anche qui potrete assaporare un’ottima raclette, in compagnia di amici oppure durante una serata romantica.

Ristorante Rifugio

In questo ristorante si respira la vera e autentica tradizione altoatesina: arredamento in legno, piatti caldi e sostanziosi, vi coccoleranno durante una cena meravigliosa.

Non dimenticatevi di ordinare il dolce: uno strudel alle mele che vi porterà direttamente in Alto Adige!

La Raclette Brasserie

Qui l’attenzione alla qualità della materia prima è fondamentale: formaggi e salumi sono pregiati e saporiti, da accompagnare ad ottimi calici di vino rosso.

L’ambiente è informale, adatto a numerose compagnie e perfetto per chi vuole sentirsi come a casa!

