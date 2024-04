Il Ramen ha piano piano conquistato un posto nei cuori e nelle tavole di molti, offrendo un’esperienza culinaria autentica e tradizionale. Parliamo del comfort food per eccellenza, che con il suo calore e il suo profumo è in grado di riscaldarci e regalarci una coccola durante il freddo inverno, ma non solo.

Dove mangiare il Ramen a Bologna

Il Ramen è un piatto tipico giapponese, composto da una base di tagliatelle di frumento in brodo di carne o pesce (o vegetale), affiancata da una serie di ingredienti e aromi che conferiscono un sapore unico e vivace al piatto, come ad esempio verdure, fettine di carne di maiale, alghe Nori, uova, salsa di soia e molto altro.

Se ti trovi a Bologna e non riesci a resistere alla tentazione di assaporare un buon piatto di Ramen, scopri con noi i locali migliori e lasciati trasportare da questo viaggio culinario!

Sentaku Ramen Bar

In via delle Lame 47/c, troviamo Sentaku, il primo Ramen Bar in pieno centro storico. Nel locale, gli sgabelli e la cucina a vista creano un ambiente caldo e accogliente in tipico stile giapponese. La vasta scelta di ramen, la qualità degli ingredienti e la cordialità dello staff regalano ai visitatori un’esperienza culinaria autentica assolutamente da provare!

Non si accettano prenotazioni, consigliamo quindi di presentarsi all’orario di apertura

Yoshi Ramen

Al civico 7 di Via San Felice, troviamo il ristorante Yoshi. Il locale propone piatti tipici giapponesi, tra cui ben 7 tipi di ramen con brodo di carne e noodles freschi, affiancati da deliziose guarnizioni che rendono l’esperienza unica nel suo genere. Nel menù, inoltre, sono presenti opzioni vegane a base di soia. L’ambiente elegante, ma informale, rende il locale perfetto sia per una serata romantica che per una tranquilla uscita con gli amici.

Nippon Ramen

A pochi passi dalle torri, in via San Vitale 20b troviamo invece il Nippon Ramen. Il ristorante propone un menù molto variegato, dagli antipasti più classici ai numerosi tipi di ramen che soddisfano anche i gusti più particolari. L’ambiente accogliente e la gentilezza del personale rendono il locale perfetto per immergersi nell’atmosfera orientale. Inoltre, i numerosi poster e murales presenti, lo rendono il posto perfetto per gli amanti di anime e manga!

Bon Ramen

In via Riva di Reno 39g si trova Bon Ramen, ristorante cinese aperto nel 2023. Da Bon Ramen potrete gustare il Lamian, il ramen originario della Cina, servito con il tradizionale brodo di manzo, rapa bianca, salsa piccante, coriandolo cinese ed erba cipollina. È possibile scegliere fra ramen con o senza brodo e lo spessore della propria pasta, la quale viene tirata esclusivamente a mano dai “maestri del lamian”. Il menù propone anche una selezione di piatti cinesi preparati con cura e dedizione, tra cui dei buonissimi ravioli fatti a mano. Da non perdere!

Saikou Ramen & Sushi

Infine, in Via Irnerio, 21/A, troviamo Saikou Ramen & Sushi, che promette ai suoi clienti la vera cucina tradizionale giapponese. Il loro ramen è composto da ingredienti semplici che, combinati nel modo giusto, creano l’equilibrio perfetto in grado di esprimere lo spirito e l’amore di chi lo prepara. Nel menù, oltre al ramen, troviamo tante proposte che si rifanno alla cultura culinaria orientale come ravioli, sushi e donburi. Lasciati tentare!

