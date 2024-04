Dove mangiare la migliore focaccia a Genova: la guida

Cosa c’è di meglio che gustarsi la tipica focaccia genovese, semplice ma così avvolgente e gustosa, durante una vacanza in Liguria?

Dove mangiare la migliore focaccia a Genova

Genova, la città portuale incastonata tra le montagne e il mare, è celebre oltre che per la sua bellezza e per il suo porto, per la sua deliziosa focaccia come abbiamo detto.

Conosciuta per la sua consistenza soffice, la crosta croccante e il sapore irresistibile, la focaccia genovese è un piacere culinario che non potete mancare di assaggiare se siete in città. Ecco i posti migliori dove assaggiarla!

Panificio Antico Forno della Casana

Situato nel cuore del centro storico di Genova, l’Antico Forno della Casana è un’istituzione della città quando si tratta di focaccia. Qui, oltre ad altre prelibatezze, potrete gustare la focaccia appena sfornata, preparata con ingredienti di alta qualità e con ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione.

Focacceria San Francesco

Con una storia che risale al 1935, la Focacceria San Francesco è un altro punto di riferimento per la focaccia genovese. Il loro assortimento di focacce è incredibilmente vario, con opzioni classiche come la versione liscia e varianti più creative come quella con cipolle, olive o pomodori secchi.

Panificio Manuelina

Situato nella suggestiva cornice del Porto Antico di Genova, il Panificio Manuelina è rinomato per la sua focaccia alta e soffice, perfetta per essere farcita con prelibatezze locali come il formaggio prescinseua o la mortadella. Godetevi la focaccia mentre ammirate la vista sul porto!

Focacceria Il Capriccio

Nascosta nelle strette stradine del centro storico, la Focacceria Il Capriccio è un’autentica gemma che serve focaccia fresca e fragrante tutto il giorno.

Non mancate di assaggiare la focaccia al formaggio fusa, una delizia per gli amanti di questo alimento, oppure se siete amanti della versione liscia, qui di certo non rimmarrete delusi!

Panificio Girardengo

Situato nel quartiere di Pegli, il Panificio Girardengo è un altro indirizzo da non perdere per gli amanti della focaccia. Il loro impasto è ammorbidito dallo strutto, che le conferisce un sapore unico e irresistibile, che vi farà venire voglia di optare per un secondo giro.