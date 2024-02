Stoccolma, la magnifica capitale della Svezia, si sviluppa su 14 isole nel cuore di un suggestivo arcipelago, dove il lago Mälaren si incontra con il Mar Baltico. La capitale è un concentrato di arte e cultura ed è visitata ogni anno da molti turisti. Ma quali sono i ristoranti in cui poter assaggiare le prelibatezze del panorama gastronomico svedese? Ecco una lista dei migliori locali dove mangiare a Stoccolma.

Dove mangiare a Stoccolma: la lista dei migliori locali

Slingerbulten

Situato in Stora Nygatan 24, nel cuore dell’antica zona di Gamla Stan, a pochi passi dalla piazza centrale, troviamo il ristorante Slingerbulten. Il locale è ospitato in uno storico edificio del 1700, che conserva ancora dettagli originali come le lampade e l’insegna. Il menù offre piatti tipici della cucina tradizionale svedese a partire dal salmone fino ad una deliziosa zuppa di pesce. Tutti piatti ben cucinati e preparati con ingredienti freschi e a prezzi moderati.

Oaxen Krog & Slip

Ubicato in Beckholmsvägen 26, troviamo il ristorante Oaxen Krog & Slip, un ristorante gourmet di fama internazionale. Il locale ha fatto il suo ingresso nella classifica “The World’s Top 50 Best” nel 2006 e ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2014, a cui se n’è aggiunta un’altra l’anno seguente. Il menù si basa su prodotti selvatici, impiegando piante e ingredienti stagionali provenienti da aziende agricole locali. L’idea di fondo è quella di rimanere quanto più vicino alla natura possibile e lasciare che sia lei a dettare il menù.

Aifur Krog & Bar

In Västerlånggatan 68b, nel centro storico di Stoccolma, troviamo Aifur Krog & Bar, un ristorante ispirato alla tradizione nordica e dove tutto il personale è vestito come i loro antenati vichinghi. Infatti, il ristorante è il risultato di quasi 20 anni di raccolta e studio della storia, della vita e dell’eredità gastronomica della Svezia tra il 700 e il 1100, la cosiddetta età vichinga. Il menù offre un’ampia selezione di piatti, tra cui cozze bollite, carne di cervo e renna. Il tutto accompagnato da idromele in abbondanza e uno spettacolo musicale in pieno stile vichingo.

Stockholms Gästabud

A pochi passi da Palazzo Reale e dalle attrazioni principali della Città Vecchia, in via Österlånggatan 7, troviamo Stockholms Gästabud. Si tratta di un tipico ristorante svedese di piccole dimensioni ma dallo stile molto accogliente. Il locale propone grandi classici della cucina svedese, tra cui il salmone, preparato con burro alle erbe e patate, e la salsiccia tipica. Il tutto è accompagnato da un’atmosfera rilassante con musica jazz in sottofondo e quadri in bianco e nero alle pareti. Calcolando la zona, la qualità del servizio e della cucina, i prezzi sono decisamente moderati.

Naboterrassen

Situato al 47 di Regeringsgatan, nel raffinato quartiere di Östermalm, troviamo il ristorante Naboterrassen. È la meta ideale per chi cerca un locale sulla terrazza, in cui poter gustare cibi squisiti e sorseggiare drink mentre si ammirano i monumenti più iconici di Stoccolma. Il menù presenta una vasta gamma di piatti deliziosi, dalla carne e il pesce a sfiziose specialità vegetariane e vegane. Tutto preparato con ingredienti freschi e realizzato da talentuosi chef. Il design elegante, insieme alle sue viste mozzafiato, creano l’atmosfera perfetta per un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile.