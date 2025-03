Ingredienti per i fagottini di pollo

Per preparare i fagottini di pollo con casera, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 g di petto di pollo

100 g di formaggio casera

30 g di burro

1 limone

4 carciofi

Prezzemolo fresco

Salsa Worchester

Farina q.b.

Olio per friggere

Sale e pepe q.b.

Preparazione dei fagottini di pollo

Iniziamo la preparazione dei fagottini di pollo. Prima di tutto, pulite i carciofi e tagliateli a fettine. Immergeteli in una ciotola con acqua e succo di limone per evitare che anneriscano. Dopo averli scolati, asciugateli bene con carta da cucina e infarinateli leggermente. Friggeteli in olio caldo per 2-3 minuti, finché non diventano dorati e croccanti. Scolateli su carta assorbente e regolate di sale.

Passiamo ora al pollo. Battete le fette di petto di pollo fino a ottenere uno spessore uniforme. Posizionate al centro di ogni fetta delle listerelle di formaggio casera. Chiudete le fette piegando i lembi verso l’interno e arrotolandole a mo’ di involtino. Assicuratevi che non ci siano aperture per evitare che il formaggio fuoriesca durante la cottura. Infarinate leggermente i fagottini.

Cottura e presentazione del piatto

In una casseruola, sciogliete 50 g di burro e rosolatevi i fagottini. Sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco e il succo di un limone, lasciando evaporare. Continuate la cottura per circa 6-7 minuti, regolando di sale. Una volta cotti, tenete da parte i fagottini e riducete l’intingolo di cottura, aggiungendo prezzemolo tritato, una noce di burro e qualche goccia di salsa Worchester. Regolate di sale e pepe a piacere.

Per servire, distribuite i fagottini nei piatti, conditeli con la salsa preparata e accompagnateli con i carciofi fritti. Per un tocco di freschezza, potete decorare il piatto con foglioline di menta e, se desiderate, aggiungere perle di yuzu o scorza di lime grattugiata.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta può essere personalizzata in vari modi. Ad esempio, potete sostituire il formaggio casera con altri formaggi a pasta filata, come la mozzarella o il provolone, per un sapore diverso. Inoltre, i carciofi possono essere sostituiti con altre verdure di stagione, come zucchine o melanzane, per un piatto ancora più variegato.

Infine, per un abbinamento perfetto, servite i fagottini con un vino bianco fresco e fruttato, che esalterà i sapori del piatto. Buon appetito!