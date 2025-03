Scopri come preparare gnocchi di polenta con fagioli e pancetta, un piatto ideale per l'inverno.

Ingredienti per gnocchi di polenta con fagioli e pancetta

Per preparare gli gnocchi di polenta con fagioli e pancetta, avrai bisogno di pochi ingredienti, ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di polenta

200 g di fagioli borlotti (già lessati)

150 g di pancetta affumicata

300 g di salsa di pomodoro

100 g di fontina

50 g di grana grattugiato

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione degli gnocchi di polenta

Inizia preparando la polenta secondo le istruzioni sulla confezione. Una volta pronta, stendila su un piano di lavoro e lasciala raffreddare. Quando la polenta è fredda, tagliala a pezzi e forma degli gnocchi. Nel frattempo, in una padella, fai rosolare la pancetta fino a renderla croccante. Aggiungi i fagioli borlotti e la salsa di pomodoro, mescolando bene per amalgamare i sapori. Lascia cuocere per circa 10 minuti, aggiustando di sale e pepe.

Assemblaggio e cottura

Prendi una teglia da forno e ungi il fondo con un filo d’olio. Disponi gli gnocchi di polenta sul fondo della teglia, poi versa sopra il composto di fagioli e pancetta. Cospargi con la fontina a cubetti e il grana grattugiato. Inforna a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando la superficie non sarà dorata e croccante. Servi gli gnocchi caldi, accompagnati da un buon vino rosso per esaltare i sapori del piatto.

Varianti e suggerimenti

Se desideri rendere il piatto ancora più ricco, puoi aggiungere salsiccia sbriciolata al composto di fagioli e pancetta. Per chi preferisce una versione vegetariana, basta eliminare la pancetta e aumentare la quantità di fagioli e salsa di pomodoro. Aggiungere delle olive nere può dare un tocco di sapidità in più, rendendo il piatto ancora più interessante. Questa ricetta è perfetta per le cene invernali, ma può essere gustata anche tiepida durante le stagioni intermedie.