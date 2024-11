Un piatto simbolo della tradizione pugliese

Le fave e cicoria rappresentano un autentico simbolo della cucina tradizionale pugliese, un piatto che racconta la storia e la cultura di una regione ricca di sapori genuini. Questo piatto, semplice ma ricco di gusto, è preparato con ingredienti poveri ma nutrienti, tipici della dieta mediterranea. La combinazione delle fave, legumi ricchi di proteine e ferro, con la cicoria, nota per le sue proprietà antinfiammatorie e depurative, crea un equilibrio perfetto di sapori e benefici per la salute.

Ingredienti e preparazione

Per preparare le fave e cicoria, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. La ricetta prevede l’uso di fave secche, che devono essere messe a bagno per almeno 8 ore prima della cottura. Dopo averle sciacquate, si lessano in acqua poco salata per circa un’ora. Una volta cotte, le fave vengono frullate con un pizzico di sale, olio extravergine d’oliva e un po’ dell’acqua di cottura, fino a ottenere una purea cremosa.

Nel frattempo, la cicoria deve essere mondata e lessata in acqua bollente leggermente salata. Dopo la cottura, è importante scolarla e strizzarla bene per eliminare l’acqua in eccesso. Il piatto si serve con la purea di fave accompagnata dalla cicoria lessata, il tutto completato da un filo d’olio crudo e fette di pane casereccio leggermente tostato. Questo abbinamento non solo è delizioso, ma rappresenta anche un pasto equilibrato e nutriente.

Varianti e abbinamenti

Le fave e cicoria possono essere servite in diverse varianti, a seconda dei gusti e delle disponibilità stagionali. Ad esempio, è possibile arricchire il piatto con friggitelli o altre verdure grigliate, che aggiungono un tocco di freschezza e croccantezza. Inoltre, esistono molte ricette che utilizzano la cicoria in abbinamento ad altri ingredienti, come olive, pinoli e capperi, per creare piatti ancora più saporiti e complessi.

Questo piatto è perfetto per un pranzo in famiglia o una cena con amici, portando in tavola il calore e la convivialità tipica della tradizione pugliese. Non dimenticate di accompagnare il tutto con un buon vino rosso locale, che esalterà ulteriormente i sapori del piatto.