Origini del fernet con coca

Il fernet con coca è molto più di un semplice cocktail; è un simbolo della cultura argentina, frutto di una fusione di tradizioni culinarie italiane e argentine. Questo aperitivo, conosciuto anche come Fernando o Fernandito, è il risultato della grande emigrazione italiana che ha avuto luogo tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento. Durante questo periodo, milioni di italiani si trasferirono in Argentina, portando con sé non solo le loro tradizioni, ma anche i loro sapori.

Il Fernet Branca, uno degli amari più celebri, giunse in Argentina con questi immigrati e divenne rapidamente il più popolare tra gli amari. Nel 1941, la Fratelli Branca aprì il suo primo stabilimento di produzione al di fuori dell’Italia, situato alla periferia di Buenos Aires, segnando un passo importante nella storia di questo liquore.

La nascita del cocktail

Il cocktail fernet con coca ha avuto origine negli anni Ottanta a Cordoba, una città con una forte presenza italiana. Qui, la combinazione di fernet e Coca-Cola ha preso piede, diventando rapidamente la bevanda tipica della regione. Da Cordoba, il suo successo si è diffuso in tutto il paese, raggiungendo anche i vicini Uruguay e Paraguay. Oggi, il fernet con coca è considerato una vera e propria icona culturale argentina, amata da giovani e adulti.

La semplicità della preparazione contribuisce alla sua popolarità: basta mescolare il fernet con la Coca-Cola, servito con ghiaccio in un bicchiere alto. Questa ricetta, che fa parte del progetto I Racconti delle Radici, è un perfetto esempio di come le tradizioni culinarie possano evolversi e adattarsi nel tempo.

Come preparare il fernet con coca

Preparare un fernet con coca è un’operazione semplice e veloce. Ecco la ricetta per una persona:

Mettete il ghiaccio in un bicchiere alto (collins), riempiendolo per metà. Aggiungete prima il Fernet, poi la Coca-Cola. Servite subito e gustate il vostro cocktail!

Questa bevanda non è solo un aperitivo, ma un vero e proprio rito sociale, un modo per riunire amici e familiari attorno a un tavolo. Che si tratti di una festa o di una serata tranquilla, il fernet con coca è sempre una scelta vincente.