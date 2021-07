Ferragnez: chi cucina per i due influencer?

I Ferragnez sono famosi per tante cose, ma non hanno mai fatto parlare di loro per le doti da chef. Qualche volta si mostrano ai fornelli in compagnia del piccolo Leone, ma la curiosità dei fan è una: chi cucina per i due influencer?

Chiara Ferragni non è una grande cuoca e spesso Fedez scherza via social sulla cosa. L’imprenditrice, dal canto suo, non ci resta male, ma ammette candidamente di non essere una grande chef. La domanda, quindi, sorge spontanea: chi si occupa della cucina di casa Ferragnez? Spesso, il rapper e sua moglie ordinano i pasti a domicilio, ma qualche volta sfruttano le abilità del signor Franco Lucia, papà di Fedez. E’ lui, infatti, che viene inquadrato spesso nella cucina dell’attico di 350 metri quadrati che la coppia ha preso in affitto nel quartiere City Life di Milano.

Ovviamente, Franco non è il loro cuoco personale, ma prepara semplicemente dei piatti prelibati alla sua famiglia.

Oltre a fare il nonno, quindi, gli lascia qualche pietanza pronta che i Ferragnez devono soltanto riscaldare.

Ferragnez: chi cucina oltre a Franco?

Considerando che Franco Lucia non è il loro chef personale, chi cucina quotidianamente in casa Ferragnez? La risposta è semplicissima: Chiara e Federico hanno una persona che li aiuta in casa e, molto probabilmente, è la stessa che si occupa anche di preparare i pasti. Quando la Ferragni e il rapper registrano Instagram Stories in cucina, infatti, si vede che con loro c’è sempre qualcuno.