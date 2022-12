Descrizione

Il filetto manzo crosta con salsa alla birra è una variante semplice e deliziosa del classico filetto alla Wellington, che può essere preparata in pochi semplici passaggi. La carne viene insaporita con un mix di spezie ed erbe aromatiche, per poi essere avvolta nella pasta sfoglia, che in cottura dà vita a una deliziosa crosta dorata e croccante, che preserva la consistenza tenera e succulenta del filetto. Questa ricetta è perfetta per una cena speciale come quella di Capodanno e sarà sicuramente apprezzata da tutti i commensali. Con la sua preparazione rapida e il suo gusto sorprendente, il filetto manzo crosta di birra non potrà che diventare uno dei vostri piatti preferiti.