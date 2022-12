Descrizione

La stella di pandoro è un dolce natalizio elegante e delicato, ideale da servire durante il cenone di Capodanno. La ricetta che vi proponiamo oggi semplicissima da preparare perché non richiede cottura, dunque potete dedicarvici anche se avete poco tempo a disposizione. La nostra stella di pandoro al suo interno è farcita con una soffice crema al mascarpone dal profumo vanigliato, che eventualmente potete sostituire con una doppia dose di crema chantilly o con della crema paradiso al pistacchio. Scoprite come prepararla in pochissimi minuti e sorprendete i vostri ospiti!