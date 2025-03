Un dolce soffice e aromatico, perfetto per ogni occasione di festa.

Introduzione alle focaccine al profumo di arancia

Le focaccine al profumo di arancia rappresentano una deliziosa alternativa per una merenda dolce e profumata. Grazie all’aroma intenso della scorza d’arancia e alla dolcezza della cannella, queste focaccine sono in grado di conquistare il palato di grandi e piccini. La loro preparazione è semplice, ma richiede un po’ di pazienza per i tempi di lievitazione, che garantiscono un risultato finale soffice e invitante.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare circa 10 porzioni di focaccine al profumo di arancia, avrai bisogno di:

500 g di farina

250 ml di latte

130 g di zucchero

100 g di burro

100 ml di panna

25 g di lievito di birra

1 uovo

1/2 arancia (scorza)

1 pizzico di sale

Cannella q.b.

Inizia intiepidendo il latte e mescolandolo con il lievito sbriciolato e 80 g di zucchero. Aggiungi l’uovo e mescola bene. In un’altra ciotola, insaporisci il burro morbido con la scorza d’arancia. Unisci la farina con un pizzico di sale e incorpora il composto di latte e burro. Impasta fino a ottenere un composto morbido ed elastico. Forma una palla, infarinatela leggermente e lasciala lievitare coperta da pellicola in un luogo tiepido fino al raddoppio del volume, circa un’ora.

Formazione e cottura delle focaccine

Dopo la lievitazione, infarina il piano di lavoro e stendi l’impasto a uno spessore di circa 1 cm. Ritaglia 8-10 dischi di circa 10 cm di diametro e adagiali su una teglia rivestita di carta da forno. Lascia lievitare nuovamente fino al raddoppio del volume, a una temperatura di circa 26-27 °C. Prima di infornare, bucherella le focaccine con le dita per dare loro un aspetto caratteristico.

Per preparare la panna, montala con una frusta e aggiungi un pizzico di cannella e la scorza d’arancia grattugiata. Distribuisci la panna sulle focaccine, spolverale con lo zucchero rimanente e infornale a 190 °C per circa 25 minuti. Il risultato finale sarà una merenda soffice, profumata e irresistibile, perfetta per ogni occasione.