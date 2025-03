Scopri come preparare una mattonella di ricotta e verdure, ideale per ogni occasione.

Ingredienti per la mattonella di ricotta

Per preparare una deliziosa mattonella di ricotta e verdure, avrai bisogno di:

500 g di ricotta di pecora

2 zucchine medie

2 peperoni rossi

100 g di pecorino toscano grattugiato

50 g di pinoli

Un mazzetto di basilico fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione della mattonella

Inizia la preparazione della mattonella di ricotta e verdure lavando e tagliando le zucchine a rondelle e i peperoni a strisce. In una padella, scalda un filo d’olio e aggiungi le zucchine e i peperoni, facendoli rosolare fino a quando non saranno teneri. Aggiusta di sale e pepe e lascia raffreddare.

In una ciotola capiente, unisci la ricotta di pecora, il pecorino grattugiato e il basilico tritato. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi le verdure cotte e i pinoli, mescolando delicatamente per non rompere i pinoli.

Cottura e presentazione

Preriscalda il forno a 180°C. Rivesti uno stampo da plumcake con carta da forno e versa il composto di ricotta e verdure. Livella la superficie con una spatola e inforna per circa 40 minuti, o fino a quando la superficie non sarà dorata e croccante.

Una volta cotta, lascia raffreddare la mattonella per alcuni minuti prima di sformarla. Puoi servirla sia calda che fredda, tagliata a fette. Questo piatto è perfetto come secondo piatto vegetariano o come antipasto per stupire i tuoi ospiti.

Varianti e suggerimenti

Se desideri provare una variante più rustica, puoi sostituire i peperoni con melanzane grigliate e i pinoli con noci tritate per un sapore più intenso. Inoltre, se ami i formaggi più decisi, puoi sostituire il pecorino con un mix di scamorza affumicata e parmigiano, per una nota affumicata che arricchirà ulteriormente il piatto.

Questa mattonella di ricotta e verdure è un’ottima scelta per chi segue una dieta vegetariana o per chi desidera un’alternativa leggera e gustosa ai tradizionali sformati di verdure. Provala e lasciati conquistare dalla sua bontà!