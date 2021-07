Francesco Pannofino, incidente in moto per l’attore: le sue condizioni

Francesco Pannofino, attore e doppiatore, ha avuto un incidente in moto. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite il suo profilo social di Instagram.

A segnare la sua carriera da doppiatore è stato l’esser stato la voce italiana di Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme e Wesley Snipes.

Francesco è diventato, invece, celebre come attore per la sua parte in ‘Boris’, dove interpretava il ruolo di René Ferretti. La serie italiana, che ha visto l’ultima stagione nel 2010, quest’anno tornerà con un revival.

Francesco Pannofino parla del suo incidente in moto

L’attore annuncia sui social il suo incidente in moto, postando una foto e scrivendo:

Incidente in moto porca miseria… botta tremenda ma sono vivo!! Voglio rassicurare tutti coloro che mi vogliono bene!!

A supportarlo ed ad augurargli una pronta guarigione vediamo Paola Minaccioni, Pio e Amedeo, Francesco Monte, Nicola Conversa.