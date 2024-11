Un tributo significativo a Luigi Veronelli

Nel 2024, Franciacorta ha reso omaggio a Luigi Veronelli, un’icona della cultura enogastronomica italiana, in occasione del ventennale dalla sua scomparsa. La sede del Consorzio a Erbusco è stata dedicata a questo grande gastronomo, giornalista ed editore, sottolineando l’importanza del suo contributo alla valorizzazione dei territori e dei produttori italiani. Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta, ha affermato: “Luigi Veronelli ha segnato un prima e un dopo nella cultura enogastronomica del nostro paese”. Questo gesto rappresenta un forte segnale della volontà di mantenere vivo il ricordo di Veronelli, la cui eredità continua a influenzare il lavoro di molti nel settore.

Il Veronelli: un nuovo spazio culturale

In aggiunta a questa celebrazione, è stato inaugurato “Il Veronelli”, uno spazio permanente che raccoglie il patrimonio culturale legato alla figura di Veronelli. Situato presso l’ex Convento dei Neveri a Bariano (BG), questo luogo di straordinario valore storico e artistico è stato ristrutturato per accogliere un percorso espositivo dedicato alla vita e all’opera di Veronelli. Qui, i visitatori possono esplorare un archivio ricco di documentazione cartacea e mediatica, una biblioteca con circa 6.500 volumi, e una cantina che ospita circa 12.000 bottiglie, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo del vino e della gastronomia italiana.

Un viaggio nella storia enogastronomica italiana

“Il Veronelli” non è solo un museo, ma un viaggio attraverso la storia della cultura enogastronomica italiana. La sala assaggi, dedicata agli scritti di Veronelli sulla degustazione, e la caffetteria con disegni realizzati per Alessi, offrono un’esperienza unica. Inoltre, i pannelli che riportano i nomi e i menu dei ristoranti partecipanti al campionato gastronomico lombardo, ideato con Gianni Brera negli anni Sessanta, arricchiscono ulteriormente il percorso espositivo. Questo spazio rappresenta un punto di riferimento per esperti e appassionati, dimostrando come la figura di Veronelli continui a ispirare le nuove generazioni nel mondo del vino e della gastronomia.