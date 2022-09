Fregula al ragù di pesce: ricetta tipica della cucina sarda

Descrizione

La fregula (in italiano fregola) è una tipologia di pasta di semola tipica della cucina sarda, che viene condita in innumerevoli modi, con pesce, verdure e carne. Oggi vi proponiamo la ricetta della fregula al ragù di pesce, cucinata con un prelibato mix di cozze, vongole e gamberetti, a cui è possibile aggiungere altri frutti di mare, come arselle, calamari e seppie. Un primo piatto profumatissimo, appetitoso e ricco di gusto, ideale da servire in estate in alternativa un classico risotto.