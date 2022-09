Una brillante carriera da pasticcere avviata negli Stati Uniti ad appena 25 anni e tre pasticcerie all’attivo in California, le Carrara Pastries, a cui nel 2017 si aggiunge il successo televisivo come giudice di Bake Off Italia e conduttore di Cake Star, Fuori Menù e Tarabaralla.

A Damiano Carrara l’ambizione e l’entusiasmo nel lanciarsi in nuove sfide non mancano, ed è per questo che nell’ottobre 2021 ha deciso di coronare il suo sogno: ritornare in Toscana e aprire la sua prima pasticceria italiana, l’Atelier Damiano Carrara, affiancato dalla moglie Chiara Maggenti, general manager dell’attività, e un team che comprende 7 pasticceri qualificati.

Dove si trova

Damiano Carrara ha scelto di aprire la sua prima pasticceria italiana nella sua città natale, Lucca, precisamente nella frazione San Marco, in via dei Bichi 340.

Nell’ambiente si respira una deliziosa fragranza creata appositamente con estratti di vaniglia, fiori d’arancio e cannella, che guida la mente in un viaggio sensoriale a 360°. Una luminosa boutique arredata con gusto ed eleganza, in cui è dolci sono esposti in vetrina hi-tech come gioielli preziosi, in attesa di essere acquistati e confezionati in packaging esclusivi. Il cuore dell’Atelier è il laboratorio a vista, in cui è possibile osservare l’intero team all’opera nelle diverse fasi di lavorazione dei dolci.

Menù

Damiano Carrara nel suo Aterlier a Lucca propone una selezione stagionale di dolci che comprende torte da forno, torte fresche, tortini monoporzione e praline acquistabili esclusivamente nella soluzione in loco, a cui si aggiunge una rosa di prodotti a lunga conservazione, come le creme spalmabili, i dragées e le tavolette di cioccolata, che invece è possibile acquistare online e ricevere a casa. I prezzi dei dolci variano dai 10 ai 50 euro.

Nel laboratorio dell’Atelier di preparano esclusivamente dolci gluten free e non mancano in menù anche diverse proposte senza lattosio, in nome di una pasticceria più inclusiva, senza rinunce e senza compromessi sulla qualità. Ogni dolce racconta una storia, e lo fa reinterpretando la tradizione in chiave moderna e contemporaneità, con la continua ricerca e attenzione al dettaglio.

Come ordinare un dolce

È possibile ordinare un dolce direttamente dal sito ufficiale dell’Atelier Damiano Carrara, scegliendo tra due soluzioni: prenota e ritira, disponibile per tutti i prodotti, compresi i dolci freschi, e acquista e ricevi, con cui è possibile ordinare esclusivamente i dolci a lunga conservazione.

In fase di prenotazione e acquisto è possibile visionare la scheda completa del dolce, compresa di descrizione, lista ingredienti e valori nutrizionali, nonché effettuare alcune personalizzazioni.

L’Atelier apre al pubblico tutti i giorni dal martedì alla domenica, la mattina dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20.