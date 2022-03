Descrizione

Le frittelle al cocco con cuore di lampone sono dei deliziosi dolcetti dal sapore e profumo esotico, ideali da gustare caldi sia a merenda, come dessert di fine pasto. Leggermente croccanti in superficie e morbidissime al loro interno: queste frittelline sono una vera delizia, talmente buone che una tira l’altra. Non necessitano di lievitazione, dunque potete prepararle anche l’ultimo minuto, per la gioia di grandi e piccini.