Descrizione

Le bufale in carrozza sono una stuzzicante versione mignon della classica mozzarella in carrozza campana, che si prepara con i medesimi ingredienti: mozzarella di bufala, pancarrè, uova e pangrattato. Questi gustosi medaglioni di pane dal ripieno filante di formaggio sono semplicissimi da ricreare e ideali da servire come finger food durante un aperitivo, o come sfizioso antipasto.