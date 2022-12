Come preparare in casa il soffice e delizioso banana bread light senza zucchero: un dolce semplice e genuino ideale da gustare a colazione o a merenda.

Come preparare i tradizionali raviolini vegani al cacao e ceci: deliziosi dolcetti fritti tipici del Molise senza latte, burro e uova.

Come preparare in casa i soffici e deliziosi muffin vegani alla zucca: una golosa ricetta senza latte e uova, perfetta per festeggiare Halloween.