Descrizione

Se a Natale volete sorprendere i vostri ospiti servendo un antipasto diverso dal solito, provate il soffice e fragrante pandoro salato al formaggio a lievitazione istantanea. Potete prepararlo in soli 30 minuti e portarlo in tavola con un classico tagliere di salumi e formaggi. Se ne avanza potete tagliarlo a cubetti, tostarlo in forno per ottenere dei crostini e abbinarlo a della fonduta: un comfort food irresistibile, perfetto anche per un aperitivo a tema natalizio.