Descrizione

Le frittelle di tonno e olive sono una gustosissima ricetta che potete preparare in pochi minuti e servire sia come goloso antipasto, sia come stuzzicante finger food da gustare caldo durante un aperitivo. Le frittelle in pastella sono una delle specialità più amate da grandi e piccini e non possono mancare in tavola nelle grandi occasioni, tra cui Natale e Capodanno. Scoprite come prepararle seguendo le nostre indicazioni!