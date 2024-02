Descrizione

I funghi porcini sott’olio sono una classica conserva autunnale, ottima da portare in tavola durante tutto l’anno come antipasto o condimento per primi piatti, secondi e contorni. Scoprite subito come prepararli secondo la ricetta della nonna con vino bianco, prezzemolo e aglio. Sono perfetti da conservare in dispensa o regalare a Natale all’interno di un cesto natalizio.