Descrizione

Il gallo pinto è una sfiziosa specialità tipica della cucina caraibica, molto diffusa in Costa Rica e in Nicaragua. La ricetta originale è molto semplice e richiede pochi ingredienti: riso cotto con cipolla rossa soffritta, servito con fagioli rossi. Un piatto frugale ma particolarmente sostanzioso, specialmente se servito a colazione con delle uova, come vuole la tradizione.