Descrizione

Il tortino di indivia e alici è un gustoso piatto tipico della cucina laziale, che affonda le sue origini nella tradizione ebraico-romana. Una specialità molto semplice ma ricca di gusto, spesso servita nelle ricorrenze speciali sia come secondo piatto, sia come sfizioso e originale antipasto di mare. Scoprite la ricetta e come preparare questo gustoso piatto a regola d’arte.