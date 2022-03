Descrizione

I gamberi e calamari con verdure al forno sono un piatto sfizioso e ricco di gusto, ottimo da proporre sia come antipasto di mare, sia come secondo piatto. La ricetta è semplicissima e lascia ampio spazio alla fantasia: potete utilizzare il mix di verdure che preferite, in base a ciò che avete in frigo e alla stagionalità. Un esempio? Broccoli, cavolfiore e carote in inverno, peperoni, pomodorini e fagiolini in estate.