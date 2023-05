Gattullo è una delle pasticcerie storiche di Milano, insieme a Marchesi, che per la sua storia ultradecennale e la qualità dei suoi prodotti rappresenta una vera e propria istituzione. Fare colazione da Gattullo consente non solo di assaggiare degli ottimi dolci artigianali, ma anche di immergersi in un’atmosfera suggestiva in cui il tempo sembra essersi fermato. Passione, dedizione, tradizione unita all’innovazione: questo ha reso la pasticceria Gattullo un punto di riferimento per chiunque ami l’alta pasticceria.

La pasticceria Gattullo è stata inaugurata nel 1961, nella storica sede di Piazzale di Porta Lodovica a Milano. A gestire l’attività da oltre 60 anni è la famiglia Gattullo, che nel corso dei decenni ha avuto modo di ricevere numerosi premi, tra cui il prestigioso Ambrogino il 25 dicembre 1980, e il riconoscimento “Panettone tipico della tradizione artigiana milanese” assegnato dalla Camera di Commercio di Milano.

Quanto costa mangiare da Gattullo?

La pasticceria Gattullo apre tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 07:00 alle 21:00. Chi non potesse provare l’esperienza diretta di mangiare nella storica sede a Milano, può ugualmente assaggiare alcune delle specialità firmate Gattullo, grazie all’ecommerce online che spedisce in tutta Italia. Si possono ordinare diverse tipologie di prodotto, come marmellate, cioccolatini in eleganti confezioni regalo, dolci tradizionali (tra cui Panettoni e Colombe durante le festività) e sfiziosità salate a lunga conservazione, come le olive e verdure sott’olio.

Colazione e merenda

Pasticceria Gattullo nasce come laboratorio artigianale di dolci tradizionali, ma nel tempo si è evoluta fino a offrire nel suo menù una ricca varietà di piatti veloci per la pausa pranzo, la merenda e l’aperitivo di fine giornata.

Partiamo dalla colazione. Un caffè espresso costa 2,50 €, un cappuccino classico 3,50 €, una cioccolata con panna 5,50 €. Sono disponibili in menù anche delle alternative vegane, come il cappuccino al latte di soia, al prezzo di 4,50 €.

Al proprio caffè o cappuccino è possibile abbinare diverse golosità realizzate nel laboratorio artigianale adiacente al negozio, come i biscotti a 1 €, i pasticcini mignon a 1,50 € e le brioche (2 € nella versione classica e 2,50 € nella versione vegana).

Nel menù sono disponibili anche diverse miscele pregiate di tè e infusi al prezzo di 5 €, nonché una varietà di soft drink come succhi e spremute al prezzo variabile di 5 e 6 €.

Come dessert, si può optare per la macedonia in diverse varianti o frutta come fragole o ananas (7 €). Da Gattullo di possono assaggiare anche i gelati artigianali prodotti dalla gelateria milanese KmZero, al prezzo di 12 € per una coppa da 2 o 3 gusti.

Pausa pranzo e aperitivo

In fatto di bevande, il prezzo sale per quanto riguarda gli estratti di frutta e verdura (12 €), gli aperitivi analcolici (10 €) e i cocktail alcolici per l’aperitivo (12 €). Nel menù sono presenti anche un’ampia varietà di distillati (10 €) e amari (8 €).

Passiamo al cibo: Gattullo propone una vasta scelta di panini al prezzo di 8 € (eccetto il panino al salmone affumicato a 16 € e il panino al granchio reale a 20 €), tramezzini (da 8 € a 11 €) e altre sfiziosità salate, come le tartine in diversi formati, a partire da 6 € per il formato piccolo, fino a 15 € per il formato grande.

Il menù prosegue con i piatti veri e propri, perfetti per una pausa pranzo veloce ma gustosa: