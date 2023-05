Torta con fragole e cioccolato con il Bimby: ricetta golosa

Descrizione

Amete le fragole? La primavera è la stagione ideale per gustarle in mille varianti diverse. Potete servirle come macedonia, utilizzarle per creare un raffinato risotto allo champagne, oppure dedicarvi alla preparazione di un dolce classico, come la torta con fragole fresche e cioccolato. Questa torta della nonna è perfetta per qualsiasi occasione: per la colazione, le merenda ma anche per concludere in bellezza una cena speciale. La consistenza soffice dell’impasto si sposa perfettamente con l’acidità delle fragole e il sapore intenso del cioccolato fondente, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e freschezza. Che aspettate? Leggete la ricetta e scoprite come preparare con il Bimby questa deliziosa torta primaverile!