Come far maturare velocemente le pere dure ancora acerbe: consigli e trucchetti per farle diventare morbide, dolci e succose in pochi giorni.

Le pere sono un frutto molto apprezzato per il loro sapore dolce e la loro consistenza morbida e succosa. Piacciono tanto anche ai bambini e sono ottime da gustare da sole come spuntino, aggiungere a una macedonia di frutta o trasformare in una golosa composta da conservare in dispensa. Le pere sono uno dei frutti più versatili in cucina, e oltre a utilizzarle per comporre dolci come torte e crostate, è possibile servirsene per creare dei deliziosi piatti salati dal sapore gourmet, come il risotto al roquefort e pere e la pasta con Castelmagno e pere.

Può capitare di acquistare delle pere ancora non perfettamente mature, ancora troppo dure per essere consumate. In tal caso, è possibile ricorrere a qualche semplice trucchetto per far maturare le pere velocemente.

Le pere possono maturare a casa?

Le pere fanno parte di quella categoria di frutti, detti climaterici, che possono completare il processo di maturazione anche dopo la raccolta, così come le mele, i fichi, le albicocche, i cachi, l’avocado, le banane, il melone e l’anguria. Vale a dire che anche se al momento dell’acquisto risultano acerbi, dopo un breve periodo di tempo, specialmente in estate, diventano perfettamente dolci e maturi.

Non fanno parte di questa categoria frutti come l’ananas, gli agrumi, l’uva e le ciliegie.

Come far maturare le pere: consigli

Per far maturare velocemente le pere ancora acerbe gioca un ruolo fondamentale l’etilene: un gas naturale che consente all’amido di trasformarsi in zuccheri semplici, rendendo la polpa del frutto più morbida, dolce e succosa. Alcuni frutti, come le mele mature, rilasciano grandi quantità di etile e possono essere utilizzati per velocizzare il processo di maturazione di altri frutti.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di avvolgerle singolarmente in fogli di giornale e riporle in un luogo fresco e asciutto, come una cantina o un ripostiglio. La carta aiuta a trattenere l’umidità e che favorisce così la maturazione delle pere.

Un’altra tecnica per far maturare le pere velocemente consiste nel riporle in un sacchetto di carta insieme ad altri frutti climaterici, come una mela e una banana matura. L’etilene rilasciato rimarrà racchiuso all’interno del sacchetto, velocizzando di conseguenza il processo di maturazione delle pere, che diventeranno morbide e succose in pochi giorni.

Se non avete a disposizione un sacchetto in carta, potete utilizzare un sacchetto di plastica, ma ricordate di praticare alcuni fori per consentire la circolazione dell’aria.