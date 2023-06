Descrizione

Volete provare a preparare in casa delle caramelle gommose che siano naturali, senza zucchero e vegane? Provate la nostra ricetta con soli due ingredienti: succo di frutta (consigliamo di sceglierne uno 100% frutta o prepararlo in casa) e agar agar, un gelificante vegetale che sostituisce la colla di pesce. Morbidissime, naturalmente dolci e genuine: una coccola per grandi e piccini!