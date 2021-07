Descrizione

I ghiaccioli con ananas e cocco sono una fresca alternativa al gelato, indicata anche per chi non può consumare latticini. La ricetta di questi ghiaccioli è semplicissima e prevede l’utilizzo di soli 3 ingredienti: ananas fresco, latte di cocco e poco zucchero. Pochi minuti di preparazione e alcune ore in freezer, per ottenere dei deliziosi ghiaccioli dal sapore esotico, perfetti da gustare a merenda.