Descrizione

La frittata alla menta è una ricetta vegetariana, semplice e veloce da preparare, ideale da portare in tavola in estate e gustare sia calda che fredda. In alternativa al prezzemolo, comunemente utilizzato per insaporire la frittata in padella, abbiamo utilizzato la menta fresca, che con il suo profumo aromatico rende questo piatto irresistibilmente saporito e invitante.