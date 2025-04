Ingredienti freschi e preparazione

La ghirlanda di patate tiepide con crema di cipollotto e primizie è un piatto che non solo delizia il palato, ma anche gli occhi. Per prepararla, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. Iniziamo con le patate: scegliete quelle a pasta gialla, che risultano più cremose. Per le verdure, optate per una selezione di primizie di stagione, come carote, ravanelli e cipollotti. Questi ingredienti non solo aggiungono sapore, ma anche colore al piatto, rendendolo ideale per le festività e le cene in famiglia.

La preparazione passo dopo passo

Iniziate lessando le patate in acqua salata fino a quando non saranno tenere. Una volta cotte, schiacciatele e formate un anello su un piatto di portata, utilizzando un coppapasta per ottenere una forma perfetta. Nel frattempo, lessate le verdure come taccole, agretti e cavoletti, per mantenere il loro colore brillante. Una volta pronte, conditele con un filo d’olio e sale. Per la crema di cipollotto, frullate i gambi con un po’ d’acqua di cottura e olio fino a ottenere una consistenza liscia. Questo passaggio è fondamentale per dare un tocco di cremosità al piatto.

Presentazione e abbinamenti

Per completare la ghirlanda, inserite delicatamente le verdure cotte all’interno dell’anello di patate, aggiungendo anche dei crostini di pane dorati. Per un tocco finale, preparate una vinaigrette con olio, succo d’arancia, aceto balsamico e miele, da versare all’ultimo momento. Questo non solo esalta i sapori, ma aggiunge anche un elemento di freschezza. Per accompagnare questo piatto, un vino bianco come il Lugana si sposa perfettamente, grazie alle sue note minerali e fruttate. Il Mandolara 2022 di Le Morette è un’ottima scelta, con il suo equilibrio e i profumi fragranti.