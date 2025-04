Un secondo piatto vegetariano perfetto per le cene in famiglia e le occasioni speciali

Ingredienti e preparazione del tortino

Il tortino di patate e funghi è un piatto versatile e gustoso, ideale per chi cerca un’alternativa vegetariana ricca di sapore. Gli ingredienti principali sono semplici: patate, funghi, uova e formaggi. Per prepararlo, inizia lessando le patate intere fino a renderle tenere. Una volta cotte, schiacciale e uniscile in una ciotola con le uova, il parmigiano grattugiato e l’asiago, insieme a un pizzico di sale e pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Funghi trifolati: il tocco finale

I funghi, che possono variare a seconda della stagione, devono essere trifolati in padella con aglio e olio extravergine di oliva. Questa fase è cruciale, poiché i funghi devono rilasciare i loro succhi e insaporirsi bene. Una volta pronti, aggiungili al composto di patate e mescola delicatamente. Se desideri un sapore più intenso, puoi aggiungere delle fettine di speck rosolato, che conferiranno al tortino una nota affumicata e appetitosa.

Cottura e presentazione del tortino

Versa il composto in una teglia precedentemente unta e livellalo bene. Cuoci in forno preriscaldato a 200 °C per circa 30-40 minuti, fino a quando la superficie non risulterà dorata e croccante. Una volta sfornato, lascia riposare per qualche minuto prima di tagliarlo a fette. Per una presentazione elegante, puoi utilizzare un coppapasta per creare tortini monoporzione. Servi il tortino caldo, magari accompagnato da un’insalata di stagione per un pasto equilibrato e nutriente.

Questo tortino di patate e funghi non è solo un piatto delizioso, ma anche un’ottima soluzione per riciclare le patate lesse avanzate. La sua preparazione è semplice e veloce, rendendolo perfetto per le cene in famiglia o per le occasioni speciali. Inoltre, puoi personalizzarlo a tuo piacimento, sostituendo i formaggi o i funghi con quelli che preferisci, per creare una ricetta sempre nuova e sorprendente.