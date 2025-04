La questione dei dazi nel dibattito pubblico

Negli ultimi mesi, la questione dei dazi ha monopolizzato il dibattito pubblico in Italia, specialmente nel settore dell’enogastronomia. Recentemente, Giorgia Meloni ha finalmente espresso la sua opinione in merito, suscitando reazioni contrastanti tra i nuovi “Maestri della cucina italiana”. Durante un evento a Palazzo Chigi, dove sono stati insigniti i primi otto Maestri, la Premier ha colto l’occasione per rompere il silenzio e affrontare il tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti.

La posizione di Giorgia Meloni sui dazi

In una dichiarazione al TG1, Meloni ha definito i dazi “una scelta sbagliata”, ma ha anche minimizzato l’impatto, affermando che non è “la catastrofe che alcuni stanno raccontando”. Questa posizione, tuttavia, non è stata condivisa da molti dei Maestri presenti all’evento. Infatti, la preoccupazione per le conseguenze dei dazi è palpabile, specialmente per coloro che operano nel settore alimentare e vinicolo, dove le esportazioni italiane sono fondamentali.

Le reazioni dei Maestri della cucina italiana

Massimo Bottura, uno dei più celebri chef italiani, ha espresso il suo disappunto riguardo ai dazi, sottolineando che “quando usciamo dai nostri confini, il mondo ci guarda con occhi ammirati e innamorati”. Bottura ha avvertito che i dazi rappresentano un grande problema per il settore, in particolare per la reputazione dei prodotti italiani all’estero.

Riccardo Cotarella, noto come il “Re del vino”, ha aggiunto che è difficile immaginare che gli americani possano rinunciare al piacere di un vino italiano, anche di fronte a un aumento del 25%. Ha definito tali aumenti come una “discriminazione finanziaria” e ha espresso la sua determinazione a difendere la qualità del lavoro italiano.

Le sfide del settore enogastronomico

Iginio Massari, Maestro della pasticceria, ha adottato un approccio più pragmatico, affermando che la guerra dei dazi “rende tutti più poveri, anche chi la intraprende”. Ha messo in evidenza l’aumento vertiginoso dei costi delle materie prime, come il cacao, che è passato da 2.000 a 12.000 dollari alla tonnellata. Questa situazione evidenzia come i rincari siano un problema cruciale da affrontare, oltre ai dazi stessi.

Maria Francesca Di Martino, titolare di un’azienda di olio in Puglia, ha mostrato un certo ottimismo, affermando che potrebbero esserci opportunità anche in questa situazione difficile. Franco Pepe, Maestro dei pizzaioli, ha concluso dicendo che la creatività italiana va oltre i dazi e che è fondamentale fare rete e dialogare con le istituzioni per affrontare le sfide future.